Augmentation significative des contaminations dans le monde en une semaine

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le monde a augmenté de plus de 2,2 millions la semaine dernière, la plus forte augmentation en sept jours depuis le début de l’épidémie, a déclaré l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

L’OMS a déclaré, lundi 12 octobre 2020, à Genève que le nombre de décès dus à la maladie avait augmenté de 39 000, ce qui correspond à peu près à l’indice de la semaine précédente.

Dans son point de presse hebdomadaire, l’OMS a ajouté qu’au 11 octobre, le nombre de cas officiellement confirmés de Covid-19 avait atteint 3 710 985, et le nombre de décès était de 1 070 355.

Le cas épidémique le plus grave se trouve en Amérique, avec un total de 19 décès dans cette région du 5 au 11 octobre, et compte plus de 804 000 personnes, le nombre total de personnes infectées a dépassé 17,79 millions, plus de 20 000 décès ont été enregistrés en sept jours, et au 11 octobre, le nombre total de décès était supérieur à 588 000.