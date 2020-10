Tunisie : Des organisations de la société civile dénoncent la violence contre des manifestants devant le Parlement

Des associations et organisations de la société civile ont condamné fermement les violences perpétrées, mardi dernier, par les forces de l’ordre contre les citoyens ayant participé à la manifestation pacifique qui a eu lieu devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour exprimer le rejet du projet de loi sur la répression des atteintes contre les forces armées.

Dans un communiqué conjoint publié jeudi, ces associations appellent à établir la responsabilité des sécuritaires auteurs des agressions contre les manifestants afin de ne pas consacrer davantage l’impunité. “Ces actes de violence nous rappelle un passé pas si lointain que nous pensions révolu grâce à la révolution de la dignité”, ont-elles souligné.

Elles condamnent également tous “les messages de violence, de haine et de harcèlement publiés sur les réseaux sociaux par des individus qui ne dissimulent pas leur affiliation aux services de sécurité, contre les militants ayant pris part à la manifestation ainsi que les campagnes de dénigrement menées contre certains journalistes en raison de leur couverture médiatique des violations des droits humains, perpétrées par les services sécuritaires”.

Les associations signataires rappellent aux dirigeants du pouvoir exécutif que le droit de manifester est garanti par la Constitution tunisienne et que protéger la dignité des individus est la responsabilité de l’Etat, lit-on de même source.

Parmi les 30 associations et organisations signataires on cite notamment le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), l’Association tunisiennes des femmes démocrates (ATFD), Avocats sans frontières, l’Organisation mondiale contre la torture, l’Organisation Contre la Torture en Tunisie, l’Association Tunisienne de défense des libertés individuelles et I Watch.