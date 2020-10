Un couvre-feu nocturne a été instauré dans le Grand Tunis, pendant 15 jours, en vue de contrer la propagation de la pandémie de coronavirus, annonce, mercredi soir, à la Tap, Samir Abdeljawad, gouverneur de l’Ariana.

Il entrera en vigueur ce jeudi 8 octobre, de 21h00 à 05h00 pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.

“Le couvre-feu se poursuivra, a priori, jusqu’au 23 octobre”, a encore souligné le gouverneur de l’Ariana, ajoutant que les mesures exceptionnelles transférées au ministère de l’Intérieur et à la présidence du gouvernement sont toutes approuvées.

A cette occasion, les citoyens ont été invités à restez chez-eux jusqu’à nouvel ordre, sauf en cas d’extrême urgence et en portant les masques.

Contacté par l’agence Tap, le gouverneur de la Manouba a confirmé l’instauration d’un couvre-feu nocturne dans le Grand-Tunis pour endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19 qui a gagné du terrain, ces derniers jours.

” Sont exceptés de ces restrictions de déplacement, les cas humanitaires urgents, ceux qui travaillent la nuit, les services d’approvisionnement et les marchés de gros “, a-t-il énuméré.

Plus tôt dans la journée, les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) ont proposé l’instauration d’un couvre-feu pendant quinze jours à partir de jeudi 8 octobre, de 20h00 à 05h00 du lundi au vendredi, et de 18h00 à 05h00 les samedi et dimanche.

Le gouverneur de Tunis a précisé que le couvre-feu ne s’applique pas aux institutions ouvertes la nuit, les services d’approvisionnement, les boulangeries… dont les employés doivent être munis d’une autorisation.

Par ailleurs, il a écarté un éventuel reconfinement, assurant que les mesures qui seront prises tiendront compte de la situation épidémique dans le pays.