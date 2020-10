Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 04 octobre 2020

Ciel nuageux sur la plupart des régions, avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies dans les gouvernorats de Gabès, Medenine et Tataouine.

Les températures maximales varieront entre 26 et 30 degrés dans les régions côtières est, entre 30 et 34 degrés dans le reste des régions et pourront atteindre 39 degrés à El Borma et Borj El Kadhra.

La vitesse du vent va s’atténuer relativement, au nord et au centre, alors qu’il continuera à souffler fortement, au sud du pays, accompagné de tourbillons de sable localement. Mer agitée au niveau des côtes est, à très agitée au nord.