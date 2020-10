Tunisie – COVID-19 : Les comités régionaux et locaux chargés du suivi de la situation dans les établissements éducatifs

A l’issue d’une réunion de travail tenue jeudi après-midi entre le ministère de l’éducation et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), il a été convenu de mettre en œuvre les comités régionaux et locaux de la rentrée scolaire pour assurer le suivi de la situation sanitaire dans tous les établissements éducatifs afin de prendre les mesures nécessaires en cas de besoin en coordination avec les autorités régionales et centrales.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont aussi convenu de mettre en place un plan d’action commun sur les mécanismes d’intervention urgents ou à prendre ultérieurement pour lutter contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire.

A cet effet, une note sera adressée à toutes les structures et directions centrales et régionales pour les inciter à respecter le protocole sanitaire dans tous les établissements et institutions relevant du ministère de l’éducation afin de garantir la sécurité de l’ensemble des intervenants.

En outre, il a été convenu d’appliquer le système d’enseignement par groupes (par semaine ou tous les 3 jours) dans tous les établissements éducatifs incluant des foyers tout en tenant compte des spécificités de chaque région.

Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de poursuivre la collaboration pour instaurer un climat de confiance et de partenariat et pouvoir dépasser toutes les difficultés au cours de l’année scolaire.