JCC 2020 : Sélection de 14 films arabes et africains aux ateliers Chabaka et Takmil

Une liste de quatorze oeuvres réparties, équitablement, entre les ateliers Chabaka et Takmil ont été retenues dans le cadre de de la plateforme Carthage Pro, a annoncé, vendredi, la direction de la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage prévue du 7 au 12 décembre 2020.

Sept projets en développement et sept en postproduction font partis de cette sélection qui couvre des pays arabes et africains, à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Gabon, la Jordanie, le Liban, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.

Le cinéma tunisien est présent à travers trois films pour chacun des deux ateliers. Dans Chabaka sont retenus “Grain de beauté” d’Amine Boukhris en tant que réalisateur et producteur et “Angle mort” de Lotfi Achour à la réalisation et Anissa Daoud à la production.

Pour ce qui est de Takmil, figurent “La Méduse Noire” réalisé par le duo Youssef Chebbi et Ismaël qui est également le producteur et “Rien sur ma mère”, oeuvre de Latifa Doghri à la réalisation et Salem Trabelsi à la production.

Le couple Moufida Fedhila et Mehdi Hmili sont présents, en tant que réalisateurs et producteurs, dans les deux ateliers avec “Les saisons de Jannet” et” Streams”

Voici la liste complète des oeuvres sélectionnées avec mention du titre, des noms du réalisateur et du producteur et du pays d’origine de chaque film:

Chabaka:

1 – “Grain de beauté”, Amine Boukhris (Réalisateur et producteur), Tunisie

2- ” Les routiers de l’espoir”, Cheikh Ahmadou Diop (réalisateur), Moussa Toure (producteur), Sénégal

3- “Le cirque soufi”, Deema Dabis (Réalisatrice) Cherien Dabis (Productrice), Jordanie

4- “Angle mort”, Lotfi Achour (réalisateur), Anissa Daoud (productrice), Tunisie

5- “Eboui.e.s”, Matamba Kombila (réalisatrice), Gakou Boubacar (producteur), Gabon

6- “Richter”, Mohamed Kheidr (réalisateur, producteur), Egypte

7- “Les saisons de Jannet”, Moufida Fedhila (réalisatrice), Mehdi Hmili (producteur), Tunisie

Takmil:

1- “On the sharpness edge of nature”, Alexandre Sibomana (réalisateur, producteur), Rwanda

2- “L’oliveraie”, Anis Djaad (réalisateur), Moncef Delici (producteur), Algérie

3- “We are inside”, Farah Kassem (réalisateur), Cynthia Choukair (productrice), Liban

4- “La Méduse Noire”, Ismaël, Youssef Chebbi (réalisateurs), Ismaël (producteur), Tunisie

5- ” Rien sur ma mère”,Latifa Doghri (réalisatrice), Salem Trabelsi (producteur), Tunisie

6- “Streams”, Mehdi Hmili (réalisateur), Moufida Fedhila (productrice), Tunisie

7- “Kinema”, Ganza Moise , Remy Ryumugabe (réalisateurs), Shema Deve (producteur), Rwanda