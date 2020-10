Equipe de Tunisie (stage) : Seifeddine Jaziri remplace Marc Lamti

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a fait appel, vendredi, au joueur d’Arab Contractors d’Egypte, Seifeddine Jaziri, pour remplacer le défenseur de Hanovre 96, Marc Lamti qui ne pourra pas arriver dans les délais pour prendre part au stage du onze national préparatif pour les deux matches amicaux face au Soudan et au Nigeria.

La sélection nationale de football affrontera le Soudan le 9 octobre à Radès et le Nigéria le 13 du même mois en Autriche, dans le cadre de sa préparation aux 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2022) qui les opposeront à la Tanzanie, les 9 et 14 novembre.

Voici la liste des 27 joueurs convoqués pour ces deux matches :

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Cherifia (Espérance ST), Aymen Dahman (CS Sfaxien), Béchir Ben Said (US Monastir), Ali Maaloul (Al Ahly /Egypte), Oussama Haddadi (Kassimpaka/Turquie), Dylan Bron (Metz/France), Yassine Meriah , Montassar Talbi (Caykur Rizespor/Turquie), Jassem Khemiri (Herta Berlin/Allemagne), Amor Rekik (ES Sahel), Wajdi Kechrida (Etoile du Sahel), Mohamed Drager (Olympiakos/Grèce), Elyes Sekhiri (Hanovre 96/Allemange), Seifeddine Jaziri (Arab Contractors/Egypte), Ahmed Khalil (Club Africain), Anis Ben Slimane (Brondby/Danemark), Aymen Ben Mohamed (Le Havre/France), Amine Ben Amor (ES Sahel), Ferjani Sassi (Zamalek/Egypte), Elyes Jelassi (US Monastir), Youssef Msakni (Al Duhail/Qatar), Naim Selliti (Al Ittifak/Arabie Saoudite), Wahbi Khazri (Saint-Etienne/France), Seifeddine Khaoui (Olympique Marseille/France), Hamza Rafiaa (Juventus/Italie) et Saad Bguir (Abha /Arabie Saoudite).