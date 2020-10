Tunisie : 17 points importants dont certains sont applicables dans l’immédiat

Le gouvernorat de Sousse a pris une série de décision pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la région.

Parmi ces décisions prises en collaboration avec le comité de lutte contre les catastrophes figure :

1. L’instauration d’un couvre-feu de 15 jours dans tout le gouvernorat de 20 h à 5 h.

2- L’introduction d’un système de quotas unique avec entrée et sortie fréquentes afin de réduire le nombre des usagers sur les transports et d’éviter la surpopulation.

3- Nécessité d’activer le centre de confinement obligatoire pour le gouvernorat de Sousse dès que possible pour confiner les cas positifs et réduire l’infection.

4- Renforcement des laboratoires publics dans le gouvernorat de Sousse avec des mécanismes et des équipements supplémentaires pour l’accélération des analyses.

5- Permettre aux laboratoires privés d’effectuer des analyses de covid-19 immédiatement en attendant l’achèvement des conditions de l’activité.

6- Création d’une salle des opérations régionale au siège du gouvernorat pour surveiller la situation épidémiologique et d’écouter les citoyens à travers un numéro vert.

7- Interdire le narguilé (chicha) et les jeux de cartes dans tous les cafés et en utilisant des tasses à usage unique et en appliquant ce qui a été indiqué dans la convention conjointe du 27 septembre 2020.

8- Activation d’une surveillance intensive dans tous les magasins ouverts au public.

9- Il est obligatoire de porter le masque dans toutes les zones fermées et ouvertes.

10- Renforcement du contrôle des écoles et des incubateurs en ce qui concerne l’application appropriée du protocole de santé.

11- Permettre aux établissements médicaux publics d’effectuer des affectations temporaires pour les travailleurs et le cadre para médical pour le bon fonctionnement du travail.

12- Lancement de campagnes de sensibilisation dans le cadre de la prévention des infections et de l’application du protocole de santé impliquant tous les médias locaux et régionaux et les médias sociaux.

13- Renforcement des services d’urgence dans les hôpitaux avec des équipements, des mécanismes et des méthodes de prévention pour l’efficacité des interventions.

14- Fermeture des marchés hebdomadaires, bains maures et salles de fêtes.

15- Interdire toutes les manifestations et rassemblements de toutes sortes.

16- Interdire les mariages dans les salles privées et publiques.

17- Suivre la situation sanitaire au sein des établissements d’enseignement en cas de l’évolution de la situation.