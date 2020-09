Finale Coupe de Tunisie : l’Espérance pour la passe de trois, l’US Monastir pour un premier sacre historique

Les yeux seront braqués ce dimanche sur le stade Ben Jannet qui accueillera une finale inédite de la coupe de Tunisie baptisée cette année “Coupe Habib Bourguiba” de football, opposant l’Espérance de Tunis qui espère réussir la passe de trois, et l’US Monastir en quête d’un premier sacre historique.

L’US Monastir qui se donne en effet rendez-vous pour la deuxième fois de son histoire avec une finale de coupe de Tunisie après celle perdue en 2009 face au CS Sfaxien, sera opposée au club le plus titré de la compétition (15 trophées sur 24 finales jouées), dans une finale qui s’annonce passionnante et indécise.

Auréolée de leurs tout derniers titres en Supercoupe de Tunisie et en Ligue 1, l’équipe sang et or cherche à ajouter une nouvelle breloque qui conclurait en apothéose une saison remarquable à tous les plans et marquerait à jamais le palmarès local du club de Bab Souika déjà 30 fois champion, 15 fois vainqueur de la coupe et 5 fois de la Supercoupe de Tunisie.

De son côté, l’US Monastir, une équipe qui est revenue de loin après plusieurs saisons en milieu du tableau pour s’installer, au bout de l’exercice qui vient de s’écouler, sur le podium (3e), et décrocher une place africaine, tentera de conclure cette belle ascension par un sacre mérité.

La formation espérantiste qui a décroché son billet pour la finale aux dépens du CS Chebba (2-0) tentera de mettre tout son savoir faire et tous ses atouts de son côté pour s’adjuger Dame Coupe. Un objectif qui poussera Mouine Chaabani à aligner son équipe idéale même si l’effectif semble épuisé après le marathon des matches subi depuis la reprise des compétitions post-coronavirus.

Même objectif pour les protégés de Lassaad Jarda, qui ont assuré leur qualification au détriment du tenant du titre, le CS Sfaxien dans les prolongations (1-0), et qui feront tout leur possible pour continuer sur leur lancée et créer la surprise.

Une belle empoignade entre deux adversaires qui s’affrontent pour la troisième fois cette saison après les matches aller et retour du championnat, remportés à chaque fois par l’Espérance de Tunis sur le score de 1 but à 0.

L’affiche s’annonce passionnante malgré l’absence du public, coronavirus oblige, au stade Ben Jannet de Monastir qui accueillera pour la première fois de l’histoire de la coupe de Tunisie la finale, toujours jouée dans la capitale.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 18H00, sera dirigé par l’arbitre Sadok Selmi.