Ce début de semaine sera marqué par des pluies orageuses sur le Nord, le centre et le Sud.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/ h, l’après-midi, dans le golfe de Gabès.

La Mer sera peu agitée, à agitée, dans le golfe de Gabès.

Les températures seront en légère baisse et les maximales évolueront entre 24 et 29 degrés, dans le Nord et le Centre et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions, et attendront 40 degrés, dans le sud-ouest.