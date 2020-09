Ligue Europa : Tottenham et l’AC Milan qualifiés pour le 3e tour

Tottenham et l’AC Milan ont validé jeudi leur billet pour le 3e tour de qualification de la Ligue Europa: dans la douleur pour les Anglais, vainqueurs à Plovdiv (2-1), plus facilement pour l’AC Milan, victorieux chez les Shamrock Rovers (2-0).

Finalistes de la Ligue des champions en 2019, les Spurs de José Mourinho devront sûrement se contenter cette saison de la Ligue Europa. Avec leur succès chez les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv, les Anglais ont fait un pas vers la C3, non sans souffrir.

D’abord menés 1-0 à la 71e, ils ont renversé le match dans le dernier quart d’heure face à un adversaire réduit à 9 en l’espace de deux minutes.

Harry Kane sur penalty (80e) et Tanguy Ndombélé (85e), entré à l’heure de jeu, n’ont pas raté l’occasion d’envoyer Tottenham au 3e tour, où l’attend le club macédonien du Skendija 79.

L’AC Milan a mieux négocié son déplacement chez les Irlandais des Shamrock Rovers, grâce aux buts de Zlatan Ibrahimovic (23e) et Hakan Calhanoglu (67e).

Les Milanais affronteront au prochain tour les Norvégiens de Bodoe/Glimt. Wolfsburg, les Glasgow Rangers, Galatasaray, Grenade, le Standard de Liège et Copenhague ont également décroché leur qualification pour le 3e tour

programmé le 24 septembre.

Reims sera aussi du voyage. Les Français, finalistes de la C1 en 1956 et 1959, ont réussi leur retour, 57 ans après leur dernière rencontre européenne, en s’imposant 1-0 à Genève chez le Servette grâce à Valon Berisha (4e).

Les résultats du 2e tour de qualification de la Ligue Europa:

. Mercredi 16 septembre

Progrès (LUX) – Willem II (NED) 0-5

Hammarby (SWE) – Lech (POL) 0-3

B36 (FRO) – TNS (WAL) 2-2 (5-4 tab), B36 qualifié

. Jeudi 17 septembre

FC Kaysar (KAZ) – APOEL Nicosie (CYP) 1-4

FK Ventspils (LAT) – Rosenborg (NOR) 1-5

Renova Dzepciste (MKD) – Hajduk Split (CRO) 0-1

Teuta Durrës (ALB) – Grenade (ESP) 0-4

Astana (KAZ) – Podgorica (MNE) 0-1

FC Ararat-Armenia (ARM) – CS Fola Esch (LUX) 4-3 a.p.

Lincoln FC (GIB) – Glasgow Rangers (SCO) 0-5

KuPS (FIN) – Slovan Bratislava (SVK) 1-1 (4-3 tab), KuPS qualifié

Botosani (ROU) – Skendija 79 (MKD) 0-1

Lokomotiv Plovdiv (BUL) – Tottenham (ENG) 1-2

Neftchi (AZE) – Galatasaray (TUR) 1-3

IFK G?teborg (SWE) – Copenhague (DEN) 1-2

Trakai (LTU) – Slovan Liberec (CZE) 1-5

Bodoe/Glimt (NOR) – Zalgiris Vilnius (LTU) 3-1

Olimpija Ljubljana (SLO) – NK Zrinjski (BIH) 2-3 a.p.

Flora (EST) – KR Reykjavik (ISL) 2-1

Maccabi Haïfa (ISR) – Kairat Almaty (KAZ) 2-1

Sfintul Gheorghe (MDA) – Partizan Belgrade (SRB) 0-1 a.p.

Locomotive Tbilissi (GEO) – Dinamo Moscow (RUS) 2-1

CSKA Sofia (BUL) – BATE Borisov (BLR) 2-0

Laci (ALB) – Hapoel Beer Sheva (ISR) 1-2

Hibernians (MLT) – Vidi (HUN) 0-1

OFI Crète (GRE) – Apollon Limassol (CYP) 0-1

Djurgardens IF (SWE) – College Europa (GIB) 2-1

Gap Connah’s Quay (WAL) – Dinamo Tbilissi (GEO)

Inter dôEscaldes (AND) – Dundalk (IRL) 0-1

Shamrock Rovers (IRL) – AC Milan (ITA) 0-2

Piast Gliwice (POL) – TSV Hartberg (AUT) 3-2

Standard Liège (BEL) – Bala Town (WAL) 2-0

Aris Salonique (GRE) – Kolos Kovalivka (UKR) 1-2

Borac Banja Luka (BIH) – Rio Ave (POR) 0-2

Kukesi (ALB) – Wolfsburg (GER) 0-4

Sileks Kratovo (MKD) – Drita (KOS) 0-2

NS Mura (SLO) – Arhus (DEN) 3-0

Viking (NOR) – Aberdeen (SCO) 0-2

Servette FC (SUI) – Reims (FRA) 0-1

Osijek (CRO) – Bâle (SUI) 1-2

Linfield (NIR) – Floriana (MLT) 0-1

Honved (HUN) – Malm? (SWE) 0-2

TSC Backa Topola (SRB) – Steaua Bucarest (ROU) – Prolongation en cours

Coleraine (NIR) – Motherwell (SCO) 2-2 (0-3 tab), Motherwell qualifié

DAC Dunajska Streda (SVK) – Jablonec (CZE) Prolongation en cours

Riga FC (LAT) – Tre Fiori (SMR) – Match suspendu (0-0) en raison de

vents violents et de la chute de débris, reporté au 18 septembre.