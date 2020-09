Avec le nouveau HUAWEI Y9a Vivez l’une des meilleures expériences digitale

Huawei a annoncé le lancement du HUAWEI Y9a, un nouvel appareil conçu pour la photographie et le divertissement. Offrant un design élégant, des performances puissantes et un bon rapport qualité-prix, le nouveau HUAWEI Y9a promet d’être le choix parfait pour les consommateurs de tout âge.

un design qui se démarque

De retour à la demande générale, Huawei a présenté son emblématique Halo Ring Design sur le nouveau HUAWEI Y9a. Inspiré des phares à quatre points et popularisé par le design phare de la série HUAWEI Mate 30, la disposition élégante de la caméra carrée est entourée d’une bague extérieure gravée grâce à un processus de revêtement unique. La disposition symétrique complète un design agréable avec un savoir-faire exquis démontrant l’élégance et le charme.

Abritant une caméra quadruple 64MP intégrant la technologie de pointe de la caméra pour smartphone de Huawei, la conception Halo Ring vous permet de vous démarquer de plusieurs manières. Non seulement le design lui-même fait tourner les têtes, mais il vous permet de capturer des moments clés à tout moment, n’importe où avec une clarté et une beauté exceptionnelles. Doté d’un appareil photo haute résolution 64MP, d’un mode nuit, d’un objectif photo grand angle de 120 °, d’un embellissement AI et de la technologie anti-tremblement EIS, vous pouvez être sûr d’obtenir des photos parfaitement dignes des médias sociaux

Tous les éléments du design du HUAWEI Y9a se combinent pour vous faire remarquer où que vous alliez. La caméra pop-up automatique améliorée pour selfie est une nouvelle solution qui vous permet de profiter de l’affichage complet sans distractions, ainsi que de produire de superbes selfies à chaque fois. Cela, en plus de la conception de l’anneau Halo avec la configuration de la caméra quadruple, signifie que les utilisateurs de HUAWEI Y9a se démarqueront de la foule.

Des jeux non-stop:

Les jeunes consommateurs exigent un smartphone qui excelle dans le jeu mobile, et le Huawei Y9a répond certainement à ce problème. Les lunettes ultra-étroites et la caméra pop-up automatique améliorée facilitent une expérience de visionnement immersive et sans obstruction, vous permettant de profiter d’un affichage FullView que vous jouiez, naviguiez ou regardiez des vidéos. Ce design élégant et immersif avec un rapport écran / corps de 92% est parfait pour les joueurs, vous permettant de jouer sans obstruction.

Les joueurs mobiles doivent avoir l’assurance qu’ils peuvent jouer pendant de longues périodes sans se soucier de l’autonomie de la batterie. C’est un autre domaine dans lequel le HUAWEI Y9a excelle. La grande batterie de 4200 mAh (valeur typique) peut prendre en charge 44 heures d’appel vocal, 108 heures de lecture de musique, 14 heures de navigation sur Internet, 9 heures de visionnage de vidéos ou 9 heures de jeu (données à mettre à jour). Le téléphone conserve également la prise audio 3,5 mm, ce qui est pratique si vous souhaitez charger tout en écoutant de la musique avec des écouteurs filaires traditionnels. HUAWEI Y9a est doté de la technologie HUAWEI SuperCharge de 40 W (10 V 4 A). Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent recharger l’appareil de 70% en 30 minutes de charge. La technologie de charge fiable de Huawei, en plus de l’affichage FullView et de l’assistant de jeu, signifie que vous pouvez jouer sans obstruction ni distraction avec HUAWEI Y9a.

Nous sommes alimentés

La catégorie des smartphones a évolué ces dernières années et les consommateurs s’attendent désormais à juste titre à des performances de niveau phare pour un prix abordable. Repoussant les limites de ce à quoi les consommateurs peuvent s’attendre à son prix, le HUAWEI Y9a intègre 8 Go de RAM + 128 Go de ROM pour un stockage interne massif et un multitâche en arrière-plan. Cela signifie que vous pouvez jouer, parcourir et regarder pendant des heures à la fois, en profitant d’une performance multitâche facile et fluide.

HUAWEI Y9a est livré avec la dernière mise à jour logicielle EMUI 10.1 en standard, permettant aux utilisateurs de profiter d’expériences transparentes et intelligentes qui leur permettent de rester connectés avec une facilité consommée.

Pour offrir aux utilisateurs une large gamme d’applications mobiles, le HUAWEI Y9a est préinstallé avec AppGallery – la boutique d’applications officielle de Huawei avec une liste d’applications en constante augmentation, où les utilisateurs peuvent simplement parcourir et télécharger les applications dont ils ont besoin. Disponible à partir du 18 septembre 2020 en Tunisie dans des options de couleurs élégantes, notamment Midnight Black, Space Silver ET Sakura Pink. Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://consumer.huawei.com/