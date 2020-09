Le président du CSC suspendu 90 jours

La commission de discipline et du fair-play a décidé, mardi, de suspendre provisoirement le président du Croissant sportif de la Chebba, Taoufik Mkacher, de toute activité sportive liée au football pour une période de 90 jours.

La commission a également décidé de retirer au président du club la carte d’accès au stade, de bloquer sa carte de président et de le convoquer pour répondre à tous ce qui lui a été attribué en rapport avec ses déclarations récentes et ses SMS adressés au président de la Ligue nationale de football professionnel et au secrétaire général de la fédération, précise la fédération tunisienne de football, dans un communiqué.

La commission considère que le comportement et les propos du président du CS Chebba publiés sur les réseaux sociaux et dans les médias portent atteinte aux structures sportives et à leurs dirigeants.