Premier League : Les Blues autoritaires, les Wolves mordants

Chelsea s’est imposé avec autorité (3-1) à Brighton, lundi lors de la 1ère journée de Premier League, alors que Wolverhamtpon a rapidement plié son match à Sheffield United (2-0).

Face à une équipe de Brighton qui en fera souffrir plus d’un, Chelsea, très dépensier cet été, a laissé entrevoir de belles choses, avec ses deux plus gros investissements: les Allemands Timo Werner en pointe et Kaï Havertz au milieu.

Werner a, en tout cas, été très remuant, obtenant le penalty de l’ouverture du score sur un ballon bêtement perdu à 30 m de leurs buts par les Seagulls.

Le milieu de terrain italien Jorginho, spécialiste de l’exercice, a pris à contre-pied le gardien adverse (0-1, 23e).

Les Blues ont ensuite mieux contrôlé le match, marquant deux autres buts. L’un d’une frappe de 22 mètres terrible du jeune latéral Reece James en pleine lucarne (1-2, 56e) et l’autre sur une reprise de Kurt Zouma déviée par un défenseur adverse (1-3, 66e).

Le déclic, paradoxalement, aura été l’égalisation de Brighton, intervenue moins de deux minutes avant le but de Reece.

L’alilier belge Leandro Trossard avait marqué d’une frappe lointaine trompant Kepa, titulaire mais pas éblouissant sur ce coup, en attendant la signature apparemment imminente du Rennais Edouard Mendy.

Chelsea, troisième du classement, pourra regretter de ne pas avoir inscrit de quatrième but qui lui aurait donné la première place devant Arsenal et Leicester.

Mais avant de recevoir Liverpool, chahuté par le promu Leeds (4-3) et son diable d’entraîneur Marcelo Bielsa, samedi, les Blues, qui auront donc 48h de récupération en moins, ont semblé plus au point que le champion sortant.

Deux buts dans les six premières minutes auront offert à Wolverhampton un départ idéal chez Sheffield United (2-0).

Les Wolves ont d’abord très bien négocié un contre et une situation de trois contre deux, conclue avec sang-froid et habileté du plat du pied par leur avant-centre mexicain Raul Jimenez, auteur de son 45e but en 100 matches de Premier League (0-1, 3e).

Trois minutes plus tard, sur corner, c’est l’ancien pensionnaire du club français d’Angers, le Marocain Romain Saïss, qui a doublé le score de la tête (0-2, 6e).

Après une saison marathon l’an passée (59 matches), ponctuée d’une 7e place en championnat et d’un quart de finale d’Europa League perdu de justesse, contre le futur vainqueur Séville (1-0), les Wolves resteront une équipe à suivre dans la course à l’Europe.