COVID-19 : Deux nouveaux cas à la Manouba, portant le bilan à 74 cas confirmés

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint 74 cas, après l’enregistrement de deux cas à Oued Ellil et Manouba, a déclaré à l’Agence TAP, la directrice régionale de la santé, Nabila Kaddour.

Ces deux cas concernent une femme qui a contracté le virus de son mari qui est en auto-isolement et un cadre de la direction régionale de la santé, à Oued Elil, sur un total de 45 prélèvements sur des cadres et agents de cette direction, dont 20 sont négatifs, en attendant le reste des résultats.

Kaddour a ajouté que deux des collègues du cadre de la santé, seront soumis aux tests ainsi que les membres de leurs familles.

Au sujet de la non soumission des agents qui ont réalisé les tests de Covid-19, à l’auto-isolement, dont le cas confirmé qui a réalisé le test le 3 septembre, elle a souligné que le personnel du secteur de la santé est le plus exposé à la contamination et que les opérations de désinfection se sont intensifiées et se poursuivent encore.

Et d’ajouter que les précautions nécessaires ont été prises, outre la réalisation d’un prélèvement dès la suspicion d’un cas.

Kaddour a souligné que la direction n’a pas voulu suspendre ses services sanitaires, pour répondre aux demandes de citoyens de procéder à 160 tests, outre la réalisation d’enquêtes auprès de l’entourage des cas confirmés.

Les cas de contamination à la Manouba sont répartis entre 68 cas d’auto-confinement, sous contrôle médical, 2 cas de confinement obligatoire à Monastir et 3 cas hospitalisés.