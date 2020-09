Tunisie : Hichem Mechichi souligne l’impératif de consolider le secteur de la santé

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a souligné jeudi l’impératif de consolider le secteur de la santé et de mobiliser les fonds nécessaires afin d’assurer le développement et de favoriser le recrutement.

Le secteur de la santé est un secteur prioritaire mais compte toujours des défaillances aussi bien sur le plan matériel qu’en ressources humaines donnant lieu à un service dans les hôpitaux ne répondant pas aux attentes des citoyens, a estimé Mechichi lors de la réunion, des comités techniques spécialisés en la lutte contre le coronavirus, tenue à la suite des derniers développements de la situation épidémique dans les différents gouvernorats du pays et la hausse du nombre de contamination par le virus.

Dans un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement, Mechichi a donné ses directives pour favoriser les médicaments en quantité suffisante sur le marché, affirmant qu’il est intolérable d’accepter une rareté des médicaments sur le marché.

Il a également évoqué la question de la migration des médecins vers l’étranger et le manque flagrant de médecins spécialistes dans différents hôpitaux en plus de la fermeture de certains centres hospitaliers à cause de l’absence de cadre médical et paramédical.

Le chef du gouvernement a tenu à saluer, par la même occasion, les efforts déployés par les différents intervenants dans le secteur de la santé permettant à la Tunisie de devenir un exemple à suivre en matière d’élaboration de stratégie de lutte contre covid-19.

Mechichi a rappelé à ce propos, les priorités du gouvernement en cette conjoncture exceptionnelle d’épidémie, à savoir assurer une rentrée scolaire et universitaire dans les meilleures conditions.