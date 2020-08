Tunisie : Parution au JORT du décret gouvernemental portant création d’une direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption

Le décret gouvernemental n° 2020-87 du 27 août 2020 portant création au sein de la présidence du gouvernement d’une direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption et fixant ses attributions est paru au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

La direction en question participe à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de gouvernance et de prévention de la corruption ainsi qu’au suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation et des activités des cellules de bonne gouvernance.

La direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption comporte trois unités: Unité de prévention de la corruption, unité de suivi des cellules de gouvernance et unité des études, de la planification et des programmes de coopération.

Le projet de décret gouvernemental portant création d’une direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption a été adopté lors du Conseil des ministres réuni mardi 21 juillet 2020.