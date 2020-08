Tunisie : Nissaf Ben Alaya souligne à Gabès la nécessité de boucler les zones touchées par le coronavirus

La directrice générale du Centre national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a souligné, vendredi à Gabès, la nécessité de boucler les zones où le Coronavirus s’est propagé et de fermer les espaces qui ont enregistré des cas de contamination pour une désinfection des lieux.

Elle a, également, déclaré à l’issue de la réunion du comité régional de lutte contre le coronavirus à Gabès, que l’action sera, désormais, axée sur le renforcement des mesures visant à prévenir la propagation du virus dont l’isolement des cas contaminés et toutes les personnes avec lesquelles le patient infecté a été en contact.

Ben Alaya a souligné la nécessité de respecter les gestes barrières (éviter les rassemblements, porter des masques, se désinfecter les mains et respecter la distanciation physique).

Elle a affirmé que tous les cas susceptibles d’être infectés par le Coronavirus seront soumis à des tests de diagnostic, notant qu’à cet effet, qu’un hôpital militaire mobile de campagne sera installé à Al-Hamma et que le laboratoire d’analyses liées à la Covid 19 de l’hôpital régional de Gabès sera soutenu en l’équipements nécessaires pour lui permettre d’effectuer le plus grand nombre d’analyses possible.

Ben Alaya a indiqué que l’hôpital régional de Gabès sera renforcé en personnel paramédical et en médecins hospitaliers résidants de Sfax.

La directrice générale du Centre national des maladies nouvelles et émergentes a effectué en compagnie du gouverneur de Gabès, Mongi Thamer une visite à l’hôpital local d’El-Hamma et à l’hôpital régional de Gabès pour prendre connaissance des moyens dont disposent ces deux établissements hospitalières et des efforts déployés pour faire face au coronavirus.

Il est à noter que le gouvernorat de Gabès a enregistré jusqu’à hier, jeudi, 108 cas locaux de contamination par le coronavirus dont la plupart à Al-Hamma, avec 20 cas confirmés parmi les médecins et agents de santé.

Le comité régional a décidé de fermer temporairement les délégations d’Al-Hamma et Al-Hamma-ouest, afin de mener des procédures d’investigation actives et intensives et d’identifier tous les cas infectés pour les isoler du reste de la population.

Les entrées et les sorties d’El Hamma et Hamma Ouest seront soumises à une autorisation délivrée par les autorités sécuritaires.