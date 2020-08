Ligue 1 : La DN Arbitrage prend une série de sanctions

La Direction nationale d’arbitrage a suspendu les activités de l’arbitre Karim Khemiri et des arbitres-assistants Bassam Abouda, Ghazi Jallouli et Wassim Amara jusqu’au 31 décembre 2020, et accordé un avertissement à l’arbitre international Mahrez Melki, et ce à la suite de leur prestation durant les derniers matches de championnat, annonce la Fédération tunisienne de football, jeudi, sur sa page officielle Facebook.

La direction d’arbitrage a par ailleurs salué la prestation de la majorité des staffs arbitraux ayant dirigés les matches des trois dernières journées de la Ligue 1 du football professionnel appelant les arbitres a faire preuve de plus de vigilance, d’attention, de diligence et de concentration pour assurer un arbitrage impartial.

Rappelons que l’arbitre Karim Khemiri avait dirigé le match CS Hammam-lif-AS Soliman (18e journée) et Bassem Abouda avait été arbitre-assistant au match au C.Africian-ES Metlaoui (18e journée), tandis que les arbitres-assistants Ghazi Jallouli et Wassim Amara avaient officié au match AS Soliman-US Ben Guerdane (19e journée).

Mehrez Melki avait, son côté, sifflé le match CA Bizertin-ES Sahel (19e journée).