Poursuite de la canicule dimanche avec coups de sirocco. Les maximales oscilleront entre 40 et 45 degrés dans les régions intérieures et entre 37 et 41 près des côtes.

Mer agitée à très agitée dans le Nord et peu agitée dans le reste des zones côtières. La baignade est possible, tout en restant prudent sur les côtes de Bizerte, de Tunis, de Tabarka, de Zwaraa et au nord du Cap Bon.

Vent faible à modéré et atteint une vitesse de 50 km / h dans les zones côtières du Nord.