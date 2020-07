“Qui pardonne un crime, devient complice” disait Voltaire et le Président Kais Saied veut être juste comme le fût son exemple “Omar Ibnou El khattab” le disciple du prophète Mohamed réputé pour son sens aigu de la justice !

Kais Saied qui accueillait ce matin Ghazi Chaouachi, ministre des Domaines de l’Etat et de la Propriété Foncière lui a rappelé l’affaire de la Q5 appartenant à l’Etat et conduite par la fille du ministre du Transport Anouar Maarouf de manière illégale ! La voiture qui a été sérieusement abîmée suite à un accident de la route dont la protagoniste a défrayé la chronique! L’affaire fût toutefois très vite étouffée et n’a pas eu de suite judiciaire jusqu’à ce que ce matin, le Président de la République dénonce une probable manipulation des faits et déplore la perte du dossier dans les méandres du tribunal de première instance de Tunis!

«Personne n’est au dessus des lois quelle que soit sa fortune, son statut, son appartenance ou son poste», a clamé Kais Saïed tout en affirmant sa responsabilité dans son instauration! Une responsabilité éthique et morale à-t-il précisé !

La réaction de la machine judiciaire ne s’est pas fait attendre ! Très vite le dossier de l’affaire a été retrouvé, les faits rétablis et la date de l’audience fixée!

Il est triste que nos juges attendent que le Président de la République exprime publiquement sa désapprobation à propos de leur exercice pour qu’ils réagissent pour faire régner la loi !

“Lorsque la société a perdu ses valeurs morales, la justice est le dernier rempart contre le retour du règne animal et les juges des citadelles”!

Cette citation du journaliste Philippe Bartherotte trouverait-elle écho chez nos juges?