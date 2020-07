La saison 2020/2021 de Bundesliga débutera le 18 septembre, dans un calendrier condensé à cause des conséquences de la pandémie de coronavirus, avec notamment une réduction de la traditionnelle trêve hivernale à 15 jours, a annoncé la Ligue allemande de football vendredi.

Le championnat allemand, qui devait à l’origine reprendre le 21 août, a dû être décalé en raison de la fin tardive des compétitions de la saison 2019/2020, dont la Ligue des champions qui doit s’achever sur un “Final 8” inédit à Lisbonne du 12 au 23 août.

La saison débutera donc quatre semaines plus tard que prévu pour se terminer le 22 mai 2021, trois semaines avant le début de l’Euro-2021.

La trêve hivernale, qui a duré cette saison quatre semaines entre mi-décembre et mi-janvier, sera quant à elle réduite à deux semaines entre le week-end des 19 et 20 décembre et celui des 2 et 3 janvier 2021.

La finale de la Coupe d’Allemagne est elle avancée au 13 mai 2021, alors que ce match marque traditionnellement la fin de la saison de football en Allemagne.

De plus, les fans de football allemands pourront voir des matchs quasiment jusqu’à Noël, puisque le second tour de la Coupe d’Allemagne est lui prévu pour les 22 et 23 décembre.