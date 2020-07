La Tunisie réitère son soutien à la cause palestinienne

La Tunisie a réitéré mardi son soutien ” indéfectible ” à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l’établissement d’un Etat ” indépendant et souverain ” avec El Qods-Est comme capitale “.

Selon le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray qui s’exprimait, en visioconférence, à l’occasion de la réunion extraordinaire de la délégation ministérielle, issue de l’initiative arabe de paix, la position de la Tunisie envers la cause palestinienne est constante dans la mesure où il s’agit d’une cause ” juste et centrale “.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a réaffirmé la condamnation par la Tunisie de la politique de colonisation israélienne, estimant que le projet israélien de nouvelles colonies, en territoires occupés, ruinerait tout espoir de parvenir à une solution à deux Etats.

Par ailleurs, la Tunisie a appelé la communauté internationale à user de tous les moyens possibles pour faire pression sur Israël et l’amener à exécuter en urgence les résolutions onusiennes et arabes précédentes en rapport avec la cause palestinienne.

Elle a, par la même occasion, réitéré son engagement aux côtés du peuple palestinien frère et en faveur de toute initiative visant à dynamiser le processus de paix au Moyen-Orient.