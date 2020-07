Cin’Etoiles : 3 films en projection gratuite du 3 au 21 juillet

Trois comédies dramatiques arabes sont au menu de la manifestation Cin’Etoiles qui propose des projection en plein air, du 3 au 22 juillet, à l’Institut français de Tunis et de Sfax et au Musée archéologique de Sousse.

Cette manifestation estivale est initiée par l’Ift Tunisie, sachant que cycle de projections à Sousse est organisé en partenariat avec la délégation régionale des Affaires Culturelles et l’Institut national du Patrimoine (INP).

Les œuvres proposées sont des coproductions sorties 2019, à savoir “It must be heaven” du Palestinien Elia Suleiman (102′), “Le miracle du Saint Inconnu” du Marocain Alaa Eddine Aljem (100′) et “Un divan à Tunis” de la Tunisienne Manele Labidi (90′).

?”It Must be Heaven” a ouvert le cycle des projections à Tunis, sachant que ce film largement primé est sorti ce mois de juillet sur nos écrans, une sortie qui coïncide avec la réouverture des salles.

Présenté en competition officielle du 72e festival de Cannes, ce film avait décroché la Mention spéciale du Jury et le prix de la critique internationale décerne par la Fipresci (Fédération internationale de la presse Cinématographique).

Cette coproduction qui réunit plusieurs pays (Palestine, France, Qatar, Allemagne et Canada) a récemment été doublement récompensée au niveau arabe. Le film a remporté le prix du meilleur film et celui du meilleur réalisateur des Critics Awards.

L’accès aux projections est gratuit alors que le nombre d’entrées est limité, en application des mesures sanitaires préventives du Covid-19, indique l’IFT.

Voici le programme détaillé des projections avec mention du film, des dates et des lieux:

“It must be heaven” de Elia Suleiman

Tunis : vendredi 3 juillet, Cour de l’IFT

Sousse : mercredi 15 juillet, Musée archéologique

Sfax : samedi 18 juillet, Cour de l’IFT

“Le miracle du Saint Inconnu” de Alaa Eddine Aljem

Tunis : vendredi 10 juillet, Cour de l’IFT

Sousse : jeudi 16 juillet, Musée archéologique

Sfax : lundi 20 juillet, Cour de l’IFT

“Un divan à Tunis” de Manele Labidi

Tunis : mercredi 22 juillet, Cour de l’IFT

Sousse : vendredi 17 juillet, Musée archéologique

Sfax : mardi 21 juillet, Cœur de l’IFT

NB: Toutes les projections commencent à 20 heures.