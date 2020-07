TUNISAIR : détention de 7 anciens et actuels cadres suspectés de corruption

Le ministère public a décidé, mercredi, Le placement en garde à vue de 7 suspects de Tunisair, dont des anciens et actuels cadres de la compagnie, a indiqué à la TAP, le chef de l’unité de l’information et de la communication et procureur adjoint du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali.

Dali a expliqué que cette décision a été prise dans cette affaire après que le pôle judiciaire économique et financier l’a pris en charge, depuis 2018, suite à une plainte déposée par l’ancien ministre des Transports, et les rapports et plaintes déposés par la suite concernant des soupçons d’abus et de corruption financière à Tunisair technics, et l’achèvement des premières investigations.

Il convient de rappeler que le pôle judiciaire et financier et économique a récemment reçu une plainte du ministère du Transport et de la Logistique pour demander l’ouverture d’une enquête judiciaire contre 6 hauts responsables de la compagnie Tunisian Airlines, dont un ancien responsable de la compagnie, en plus de tous ceux dont les noms seront révélés dans l’enquête.

Cette plainte a été déposée au vu des résultats des missions effectuées par l’inspection générale du ministère des Transports, en rapport avec des dépassements à Tunisair Technics concernant un dossier de réparation de six réacteurs d’avions.