Tennis : Le Tunisien Majed Kilani suspendu 7 ans pour matches truqués

La commission de lutte contre la corruption au sein de la Fédération Internationale de Tennis a suspendu le Tunisien Majed Kilani pour 7 ans pour trucage de matches.

La commission précise que le joueur tunisien a été impliqué dans le trucage des résultats au cours d’un championnat organisé en août 2016 en Egypte.

Kilani (23 ans) a été également condamné à 7000 dollars d’amende et interdit d’assister aux évènements de l’ATP (association du tennis professionnel).

Le tennisman tunisien occupe actuellement la 800e place mondiale en simple et la 528e position en double.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente de la fédération tunisienne de tennis (FTT), Salma Mouelhi a regretté cette décision prise à l’encontre de Kilani, précisant que ce dernier, qui étudiait à ce moment-là aux Etats Unis avait pris seul la décision de participer à ce championnat, estimant que le joueur a commis une erreur et mérite la suspension.

“Nous avons recu une correspondance de la fédération internationale de tennis à propos de cette sanction, et j’étais moi-même au courant de cette décision depuis quelque mois puisque je suis membre de l’instance internationale”, a indiqué Mouelhi.

Et la présidente de la FTT d’ajouter que “Majed Kilani est un jeune bien élevé d’un haut niveau sportif et humain, mais malheureusement il a commis une erreur et il est tombé dans le piège…Peut-être à cause du manque d’expérience et de son jeune âge. En tout cas, c’est une leçon à retenir pour tous les jeunes joueurs pour s’en tenir à la charte sportive et rester à l’écart de toutes déviation qui mettrait en risque leur avenir sportif”.