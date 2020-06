La grève de Dar Tunis Hebdo suspendue

La grève de Tunis-Hebdo a été suspendue suite a un accord trouvé entre le syndicat de base et la direction de l’entreprise.

Selon un communiqué publié samedi par l’entreprise, il a été décidé, lors d’une réunion de conciliation tenue au siège du gouvernement de Tunis, de réintégrer les employés licenciés.

Les deux parties se sont accordé sur un ensemble de points à savoir l’engagement à respecter les clauses de la convention collective relatives à la presse écrite, le versement des salaires dans les délais et l’amélioration du climat social au sein de l’entreprise, en plus d’un meilleur encadrement du personnel pour en optimiser le rendement.

Selon la même source, le journal continuera, ainsi, à paraitre tous les lundis comme d’habitude et tous les employés reprendront leurs activités au sein de l’établissement.

Les employés de Dar Tunis Hebdo sont entrés depuis vendredi 26 juin, dans une grève de trois jours, en protestation contre la non application de la convention collective du secteur de la presse écrite. Ils dénoncent, également, la décision prise de façon unilatérale prise par la direction de l’entreprise d’annoncer une période de chômage technique de deux mois (juillet et août 2020), le non versement des salaires et le licenciement de 4 agents, d’après la Fédération générale de l’formation relevant de l’UGTT.