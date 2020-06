Le directeur régional de la santé de Tataouine, Ibrahim Gharghar, a confirmé à MosaïqueFm l’enregistrement de plus de 230 cas de fièvre typhoïde.

Les cas concernent des élèves et les agents de la CNAM de la région. Le département régional de la santé traitera les patients et lancera des campagnes de sensibilisation pour expliquer cette maladie, ses symptômes et causes.

Les autorités sanitaires appellent les citoyens à les manières de contaminations.