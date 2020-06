Festival de Cannes2020 : La Tunisie présente au marché du film en ligne par le pavillon numérique du CNCI

La Tunisie ne manquera pas le rendez-vous et sera présente cette année au marché du film en ligne de la 73ème édition du festival de Cannes qui se tiendra du 22 au 26 juin 2020 et ce, a travers un pavillon numérique sous les auspices du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a déclaré à l’agence TAP Slim Dargachi directeur général du CNCI.

Suite à la situation sanitaire mondiale liée au coronavirus, le Festival de Cannes lancera son Marché du Film Online, un marché en ligne créé, en cette année 2020 particulière, dans le but de continuer à accompagner l’industrie cinématographique internationale et à aider les professionnels.

Le marché en ligne qui se tiendra du 22 au 26 juin regroupera plus de 8500 participants, réunis autour de 250 stands et 60 pavillons numériques dont le pavillon tunisien. Plus de 1200 projections en ligne seront organisées à destination des participants et 2300 longs métrages seront proposés en acquisition.Ce nouveau marché en ligne, imaginé au plus proche de l’expérience vécue et acquise à Cannes, offrira également aux professionnels du monde entier plus de 150 événements, panels, keynotes, speed meetings, tables rondes, mais aussi des concerts exclusifs de compositeurs de musiques de films.