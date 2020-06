FTH : Pas de saison touristique en Tunisie cette année

“Il n’y aura pas de saison touristique cette année, en raison des nouvelles mesures d’accès aux frontières annoncées vendredi 12 juin 2020, notamment ” l’imposition d’un test PCR et autres obligations (conditions de transport et de séjour)”, a déclaré le Conseil national de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).Ces mesures constituent selon un communiqué publié, dimanche par la Fédération,”une contrainte certaine et dissuasive à l’accès à notre destination ” et ce à l’inverse des destinations touristiques concurrentes.

Le conseil de la FTH a affirmé que “dés samedi,13 juin 2020, des annulations massives de réservations ont été enregistrées pour les mois de juillet et août 2020, entrainant ainsi l’annulation de programmations aériennes.

” Ainsi et dans les conditions actuelles une grande partie des hôtels demeureront fermés”, a indiqué la même source.La FTH “comprend les contraintes sanitaires auxquelles la Tunisie fait face et recommande au Gouvernement de faire évoluer rapidement, ces mesures ou de prendre la décision courageuse de fermer les frontières aux touristes, tout en précisant que ces demi-mesures ne feront pas de la Tunisie une destination touristique cette année”.