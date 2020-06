Kerkennah-Naufrage : Découverte de 2 nouveaux corps de migrantes

Les corps de deux femmes ont été repêchés, mercredi matin, dans la zone maritime entre El Louza (Jebeniana) et Graten (Kerkennah). Ils s’ajoutent aux 22 corps de femmes découverts la veille, fait savoir à l’agence TAP le directeur régional de la protection civile à Sfax, colonel major Mourad Mechri.

La plupart des victimes sont des femmes, affirme pour sa part le directeur de la médecine légale à l’Hôpital universitaire Habib Bourguiba, Samir Maatoug.

L’autopsie et les relevés d’empreintes et autres indices montrent que 19 corps sur 22 appartiennent à des femmes noires de peau, probablement d’origine ivoirienne. Les trois autres corps sont ceux d’un garçonnet et d’une fillette âgés de 2 à 3 ans, également de peau noire, et d’un adulte originaire de Dhraâ Ben Zied relevant de la délégation d’El Amra. Ce dernier a été identifié par la police technique. Il pourrait être le rais du bateau.

Une des femmes victimes du naufrage était enceinte, signale la même source.