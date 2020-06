Mouvement de solidarité à Tunis contre le racisme et la marginalisation

Des dizaines de jeunes hommes et femmes ont organisé samedi un mouvement de solidarité devant le théâtre municipal de Tunis avec les victimes du racisme et pour dénoncer les politiques de marginalisation et de violence systémique aux Etats-Unis et dans le monde.

Les manifestants revendiquent le droit à une Tunisie exempte de ces pratiques contraires aux droits humains, rapporte le correspondant de l’agence TAP.

Les manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles est inscrit ” une Tunisie sans racisme “. Des étudiants originaires des pays d’Afrique subsaharienne installés à Tunis ont mis en scène des représentations sur la souffrance des victimes de violences policière et sociale et de la répression des libertés, notamment la scène de l’interpellation par la police américaine de l’afro-américain George Floyd, mort sous le genou d’un policier.

La mort de George Floyd a provoqué dans plusieurs pays, dont la Tunisie, une vague de solidarité avec les victimes de la violence policière, politique et sociale aux Etats-Unis.