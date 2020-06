Equipe de Tunisie : Maaloul absent, Mathlouthi convoité par le Zamalek d’Egypte (M. Kebaier)

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier a indiqué que le stage que l’équipe de Tunisie de football s’apprête à effectuer à partir de ce lundi, ne concernera pas les joueurs coincés à l’étranger en raison de la suspension des vols aériens.

Dans une déclaration à la chaine égyptienne “Time Sport”, Kebaier a expliqué que les compétitions vont reprendre après une interruption de trois mois et que plusieurs joueurs qui évoluent à l’étranger ne participeront pas au stage de lundi en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie liée au coronavirus, notant, au passage, que le défenseur tunisien d’Al Ahly d’Egypte, Ali Maaloul ne sera pas présent non plus.

Et le sélectionneur d’ajouter que ce premier stage pour la sélection se fera avec 13 joueurs dont le milieu de terrain de l’autre club cairote, le Zamalek, Frejani Sassi qui se trouvait à Tunis tout au long de la période de confinement.

Par ailleurs, Mondher Kebaier a indiqué à la même chaine s’être longuement entretenu avec le joueur Hamza Mathlouthi avec qui il a, notamment, évoqué les différentes offres parvenues au joueur dont celle du Zamalek d’Egypte.

La Fédération tunisienne de football (FTF) avait, Rappelle-t-on, annoncé mercredi, la reprise des entrainements de la sélection nationale séniors, suspendus depuis novembre dernier, suite à l’annulation du stage prévu en mars, en raison du coronavirus.

Les Aigles de Carthage devaient affronter la Tanzanie, aller et retour, et la Libye pour le compte des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations: Cameroun 2021, groupe J, formé également de la Guinée équatoriale.

Le sélectionneur national a profité de la présence en Tunisie des joueurs évoluant à l’étranger, pour les convoquer à un premier stage à Tunis, du 8 au 13 juin avec la participation de 13 joueurs et un second stage du 15 au 21 juin avec la participation de 26 joueurs.

Les séances d’entraînement se dérouleront au stade olympique d’El Menzah et la première séance du 8 juin sera ouverte aux médias pour des interviews avec le staff technique et les joueurs conformément aux mesures sanitaires et préventives exigées.

Liste des joueurs convoqués pour le premier stage (du 08 au 13 juin) :

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saad Bguir, Bassem Srarfi.

Lliste des joueurs convoqués pour le second stage (du 16 au 21 juin) :

Atef Dkhili, Aymen Dahmene, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laabidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Taha Yassine Khenissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chammakhi, Firas Belarbi.

Programme des entraînements :

Premier stage :

Lundi 8 juin : 17h30

Mardi 9 juin : 17h30

Mercredi 10 juin : 17h30

Jeudi 11 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 12 juin : 17h30

Samedi 13 juin : 9h30

Second stage :

Mardi 16 juin : 17h30

Mercredi 17 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Jeudi 18 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 19 juin: 17h30

Samedi 20 juin: 17h30

Dimanche 21 juin: 9h30