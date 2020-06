Handball – FTHB : début des consultations avec les clubs sur la reprise des compétitions

La fédération tunisienne de handball (FTHB) a entamé mercredi les consultations avec les dirigeants et les entraîneurs des clubs concernant la reprise des activités sportives.

La FTHB a indiqué, sur sa page officielle facebook que la réunion d’aujourd’hui qui s’est déroulée en présence du président de la fédération, de la Direction Technique Nationale, de la Commission médicale fédérale et des représentants de l’Etoile du Sahel, de l’Espérance de Tunis, du Club Africain et de l’AS Hammamet, a été consacrée à la présentation du protocole sanitaire et technique de la reprise des activités des clubs et des joueurs de l’élite.

Les représentants des clubs ont présenté, à leur tour, leurs propositions concernant la formule du championnat de la prochaine saison et le calendrier du reste de la saison actuelle et de la saison à venir à la lumière des nouvelles dates des compétitions continentales et internationales.

La réunion a également porté sur le problème des contrats des entraineurs et des joueurs et qui sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau fédéral, ajoute la FTHB.

Les réunions consultatives se poursuivront dans les jours à venir avec le reste des clubs de la Nationale A, Nationale B et la division d’Honneur