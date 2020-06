Tunisie : Première réunion de la première équipe chargée de l’examen des mécanismes de promotion du secteur de l’enfance

L’équipe chargée de l’examen des mécanismes de promotion du secteur de l’enfance relevant du comité de réflexion sur les programmes et visions du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a tenu, lundi, sa première réunion au siège du ministère.

Composée d’experts, de professeurs universitaires, de magistrats , de psychologues, de médecins, de délégués à la protection de l’enfance et de cadre du ministère, l’équipe a discuté, lors de cette première réunion, du calendrier et de la méthodologie de travail, des grandes lignes de coordination et de la révision de la structure des établissements concernées par le secteur de l’enfance et des mécanismes capables de promouvoir les services rendus, lit-on dans un communiqué du ministère.

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors Asma Bhiri a souligné, lors de cette réunion, l’importance de l’approche participative adopté par cette équipe notamment l’implication des enfants dans l’élaboration des programmes et visions qui les concernent.

Selon elle, il faudrait prendre en considération les articles 7 et 47 de la Constitution ainsi que les standards internationaux en traitant les dossiers liés au secteur de l’enfance tout en respectant l’approche familiale, la famille étant le noyau de la société.