Football – Grèce : reprise du championnat à partir du 6 juin

Le gouvernement grec a donné son feu vert à la reprise de la Super League de football après un arrêt de près de trois mois dû à l’épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi Athens News Agency.

Les matches pourront recommencer le week-end du 6 et 7 juin à huis clos, une fois le tirage au sort des play-offs effectué par téléconférence, a rapporté l’agence de presse grecque.

Avant l’interruption du championnat, l’Olympiakos était en tête, devant le PAOK Salonique et l’AEK Athènes.

Les play-offs, visant à déterminer le gagnant du championnat et les places européennes, devraient être terminés d’ici le 19 juillet. Les demi-finales de la Coupe de Grèce entre le PAOK et l’Olympiakos et entre l’AEK et l’Aris, prévues initialement les 22 et 23 avril, devraient être disputées ensuite.

Les équipes de football grecques avaient été autorisées il y a deux semaines à reprendre les entraînements avec des mesures sanitaires strictes. Jusqu’à présent, aucun joueur n’a été testé positif au coronavirus lors des contrôles réguliers effectués lors des entraînements.