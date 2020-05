Football : Sept Tunisiens dans les commissions permanentes de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a mis à jour, mardi, la composition de ses différentes commissions permanentes parmi lesquelles figurent sept tunisiens, indique la Fédération Tunisienne de football sur son site internet.

La liste des commissions présentent comme suit :

Commission d’organisation du Championnat d’Afrique des Nations:

Wadie Jary.

La Commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de de la gestion du système de l’octroi des licences de clubs :

Hichem Ben Omrane.

Commission d’organisation des coupes d’Afrique des Nations Jeunes U17, U20 et U23

Wajdi Aouadi.

Commission technique et de développement :

Belhassen Malouche.

Commission des affaires juridiques et des associations nationales :

Mr Hamed Maghrebi.

Commission médicale :

Zakia Bartagi.

Commission de gouvernance :

Maya Boureghda.