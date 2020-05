Sfax-Kerkennah : Reprise de l’activité des bacs

Suspendus depuis trois jours, l’activité des bacs et le transport maritime de voyageurs et de marchandises entre Kerkannah et Sfax ont repris mardi après-midi, a affirmé à l’Agence TAP le premier délégué de Sfax Abdelbassat Mansri.

Selon la même source, une desserte a été assurée par les bacs de SONOTRAK (Société nouvelle de transport de Kerkennah) vers 15h00 et une autre est programmée plus tard au départ de Sfax pour ramener les passagers qui sont restés bloqués à Kerkennah et ce après avoir réussi à convaincre les marins-pêcheurs qui protestent dans la région de poursuivre leur sit-in loin de l’entrée du port de Sidi Youssef en attendant de parvenir à un accord.

En sit-in, des marins-pêcheurs et des propriétaires de petits bateaux de pêche bloquent depuis trois jours l’activité des bacs pour revendiquer la mise en œuvre de l’accord conclu avec le ministère de l’agriculture autour des bons de carburant subventionné.

Ils expriment leur volonté d’abandonner la pêche anarchique et surtout la pêche aux filets (kis) interdits pourvu que l’Etat leur propose d’autres alternatives et applique la loi à tous les contrevenants.

De son côté, le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a averti, dans un communiqué, qu’il n’y aura pas d’indulgence vis-à-vis de quiconque enfreint la loi et que toute agression à l’encontre des agents de l’Etat donnera lieu à des poursuites judiciaires.

Les services du ministère de l’agriculture avaient refusé l’octroi de bons de carburant subventionné à des marins-pêcheurs qui s’étaient opposés aux procédures de contrôle de leurs bateaux de pêche contre l’utilisation de matériel de pêche prohibé.