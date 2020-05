Bouali Mbarki : L’UGTT ne permettra aucun nouveau prélèvement sur les salaires des travailleurs

” L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ne permettra plus un deuxième prélèvement sur les salaires des travailleurs quelle que soit la raison “, a souligné mardi Bouali Mbarki, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

” Les salariés ont présenté beaucoup de sacrifices et c’est maintenant le tour du gouvernement de faire le nécessaire “, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence TAP.

Mbarki, qui assistait lundi à une réunion des syndicats de TUNISAIR, a signalé que plusieurs travailleurs ont été privés de leurs salaires en raison de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus et il n’est plus permis de demander aux salariés de faire de nouveaux sacrifices.

” Le gouvernement doit trouver de nouveaux moyens pour mobiliser les ressources financières et ne plus compter sur les efforts des travailleurs “, a-t-il dit.

Il a, en outre, estimé que le déconfinement progressif permettra de relancer l’activité économique à condition de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières pour garantir la sécurité des citoyens et éviter un éventuel retour au confinement général.