Tunisie : Le ministère de l’Agriculture met en garde contre toute agression de ses agents

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a réfuté catégoriquement toute forme d’agression matérielle et morale contre ses agents et ses équipes sur terrain, affirmant que ses services spécialisés prendront les mesures juridiques nécessaires pour poursuivre en justice toute personne derrière cette agression.

Ledit département a souligné, dans un communiqué, publié lundi, que les campagnes de diagnostic nécessaires pour vérifier si les embarcations de pêche portent illégalement des instruments ou équipements dont l’usage est interdit avant l’octroi des certificats des carburants subventionnés aux propriétaires des embarcations, visent à consacrer la suprématie de la loi, à préserver l’environnement et à s’assurer de la pérennité de l’activité de la pêche côtière et traditionnelle, mais aussi à sauvegarder les finances publiques.

Il a, souligné fermement qu’il punira toute personne transgressant les lois et la privera des carburants subventionnés.

La mise en garde du ministère de l’Agriculture vient à la suite des actes de certains propriétaires des embarcations de pêche anarchique et surtout la pêche aux filets (kis) interdits de blocage des travrsées maritimes entre Sfax et Kerkennah et d’agressions verbales et matérielles contre les cadres et les agents du service de pêche de Sfax et de la cellule de pêche de Kerkennah, au moment où ces derniers mènent sur terrain des campagnes pour vérifier que les embarcations de pêche côtière ne portent aucun instrument ou équipement, dont l’usage est interdit avant l’octroi des certificats de carburants subventionnés aux propriétaires des unités de pêche.