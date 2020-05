Sfax : Suspension des dessertes maritimes vers Kerkennah à cause des protestations des pêcheurs

Les dessertes maritimes entre la ville de Sfax et l’île de Kerkennah sont suspendues pour le deuxième jour consécutif à cause des mouvements de protestation menés par les marins-pêcheurs et les propriétaires de petits bateaux de pêche.

Les protestataires affirment que l’accord convenu avec un responsable au ministère de l’agriculture lors d’une réunion tenue au siège du gouvernorat autour des certificats du carburant subventionné n’a pas été mis en oeuvre.

Ils ont exprimé leur volonté d’abandonner la pêche anarchique et surtout la pêche aux filets (kis) interdits pourvu que l’Etat propose d’autres alternatives et applique la loi à tous les contrevenants. Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a souligné que les campagnes de diagnostic visent à consacrer la suprématie de la loi, à préserver l’environnement et à s’assurer de la pérennité de l’activité de la pêche côtière et traditionnelle, mais aussi à sauvegarder les finances publiques.

Ces campagnes, indique le même communiqué, sont nécessaires pour vérifier si les embarcations de pêche portent illégalement des instruments ou équipements dont l’usage est interdit avant l’octroi des certificats des carburants subventionnés aux propriétaires des embarcations.

Le département a réfuté catégoriquement toute forme d’agression matérielle et morale contre ses agents et ses équipes sur terrain, affirmant que toute personne transgressant les lois sera punie et privée des carburants subventionnés et que ses services spécialisés prendront les mesures juridiques nécessaires pour poursuivre en justice toute personne derrière cette agression.