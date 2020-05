Tunisie : La présidence de l’ARP exprime son soutien à Abir Moussi suite à la menace terroriste qui pèse sur elle

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) exprime son “soutien total” à la députée et présidente du bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, “suite à la menace terroriste qui pèse sur elle”.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 10 mai, la présidence de l’ARP appelle les parties compétentes à ouvrir une enquête, à assurer la protection nécessaire à la députée et à garantir sa sécurité.

“(Les auteurs) de crimes terroristes complotent contre le peuple au moment où toute la communauté nationale fait face à des défis majeurs dus à la pandémie de Covid-19, et ce dans l’objectif de perturber et disperser ses efforts. Les ennemis de la patrie et de la religion n’auront pas gain de cause”, affirme la présidence de l’ARP.

Elle insiste sur “son attachement à l’unité nationale, à l’esprit de solidarité et d’altruisme, dont ont fait preuve tous les blocs, les partis, les forces nationales et la société civile”, et que “l’unité nationale est la soupape de sécurité pour relever les défis et réaliser des acquis”.

Dans une vidéo publiée vendredi, la présidente du PDL a dit être la cible de menaces terroristes suite à des informations qui lui ont été communiquées par l’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, du crime organisé touchant l’intégrité du territoire.