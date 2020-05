Ligue 1 : cinq joueurs tunisiens obligatoires sur le terrain à partir de la saison prochain

La fédération tunisienne va imposer à partir de la saison 2020-2021 la présence d’au moins cinq joueurs tunisiens sur le terrain, tout au long de la rencontre, afin de limiter la présence des joueurs étrangers dans le championnat tunisien, a indiqué Wadii Jari, président de la fédération tunisienne de football, dimanche sur les ondes de la radio IFM.

“Cette décision s’inscrit dans le cadre de la révision de la réglementation relative au statut des joueurs nord-africains considérés comme des joueurs locaux”, a ajouté Jari en réponse aux critiques au sujet de la présence de plus en plus importante de joueurs non tunisiens dans le championnat de Ligue 1.

“La décision concernant les joueurs nord-africains comme des joueurs locaux a été prise en 2018 afin d’élever le niveau des championnats locaux dans les pays concernés, encourager la concurrence entre le joueur tunisien et le joueur non tunisien et en faire profiter la sélection nationale et les clubs tunisiens de leur services”, a-t-il argumenté.