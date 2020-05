Tunisie : Les dispositions prises par le ministère de l’Education pour la reprise des cours

Le Ministère de l’Education a permis à la direction régionale de l’éducation de débourser la somme de 90 000 dinars, dans le cadre des préparatifs en vue de la reprise des cours pour les élèves de quatrième année du secondaire (baccalauréat) du 28 mai 2020 au 23 juin 2020.

Ce budget sera aussi consacré pour la tenue des examens nationaux et pour la fourniture qui sera donnée dans le cadre de la prévention et de la sécurité des élèves et du cadre éducatif dans 15 établissements scolaire dans le gouvernorat.

Le montant sera alloué à l’acquisition de bavettes pour les élèves et au cadre éducatif à raison de 4 bavettes lavables par personne, en plus des gants, du savon, de l’eau de javel et du désinfectant donnés au cadre enseignant.

La direction régional de l’éducation de Tataouine a précisé que les 15 établissements scolaires accueilleront 1499 candidats au baccalauréat.