Tunisie – Coronavirus : L’organisation islamique de secours lance une opération de distribution d’équipements de protection

L’organisation islamique de secours a lancé, lundi, en coordination avec le ministère de la santé et le comité de collecte des dons, une opération de distribution d’un ensemble d’équipements de protection d’une valeur de 170 mille dinars au profit du personnel médical et paramédical opérant dans 12 hôpitaux situés dans diverses régions de la République.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’appui aux efforts de l’Etat pour lutter contre le Coronavirus, souligne l’organisation dans un communiqué. Les moyens de protection consistent en 7200 blouses à usage unique, 1200 combinaisons de protection réutilisables, 120 000 gants de protection, 6000 masques et 120 bouteilles de 5 litres de gel désinfectant.

Les premiers hôpitaux bénéficiaires de cette initiative sont la Rabta et Charles Nicole dans la capitale. Les dons profiteront, également, à l’hôpital Abderrahmène Mami à l’Ariana, l’institut Mohamed Kassab d’orthopédie (La Manouba), le centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et l’hôpital universitaire de Médenine, ainsi que les hôpitaux régionaux du Kef, Bizerte, Gabès, Tataouine, Kébili et Gafsa.