Des morts subites auraient pu être évitées si les patients n’avaient pas refusés de se rendre à l’hôpital par crainte d’une infection par le Coronavirus

Le chef de service chirurgie à l’hôpital Charles Nicolle, Ramzi Nouira a déclaré, samedi, qu’un certain nombre de morts subites enregistrées au cours de la période récente auraient pu être évitées si les patients n’avaient pas refusés de se rendre à l’hôpital par crainte d’une infection par le Coronavirus.

Dans une déclaration à la TAP, Nouira a fait savoir que 5 décès ont été enregistrés au cours du mois d’avril au service de médecine légale de l’hôpital Charles Nicolle dont deux des suites d’une maladie des gros intestins et trois d’un ulcère d’estomac.

Les personnes décédées, a-t-il expliqué ont refusé de se faire hospitaliser malgré la souffrance et les douleurs aigues par peur d’attraper le Coronavirus.

“Depuis plus de trente ou quarante ans, nous n’avons plus entendu parler en Tunisie de personnes décédées de maladies du gros intestin ou d’ulcères d’estomac, mais en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle, certaines personnes ont oublié qu’il existe des maladies plus graves que le Covid-19 et mettent, ainsi, leur vie en danger, a-t-il dit.

Il a souligné que le service “B” de l’hôpital Charles Nicolle a admis plus de 100 patients au cours du mois de mars 2020 contre 30, seulement, pendant le mois d’avril courant, ajoutant qu’il est normal que le nombre de patients diminue en raison de la baisse des accidents du travail et de la route dont le nombre se situe approximativement autour de 20 cas. Qu’en est-il des 50 autres patients? “, s’est-il interrogé.

Le médecin a appelé tous les malades dont l’état de santé nécessite un suivi permanent ainsi tous ceux qui souffrent de douleurs persistantes à se faire consulter sans attendre après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre Covid-19.