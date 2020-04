L’Ordre des médecins appelle ses membres à reprendre les consultations et à les réaménager afin d’alléger la pression sur les établissements sanitaires

Le conseil national de l’ordre des médecins a appelé ses membres à reprendre les consultations médicales et à les réaménager, dans le but d’alléger la pression sur les établissements de santé, et ce, à travers la réduction du nombre des patients et celui des accompagnateurs, l’espacement entre les rendez-vous et l’interdiction des visites.

Dans un communiqué publié, mercredi, sur sa page Facebook, l’Ordre des médecins a convié ses membres à assurer le suivi médical de leurs patients durant la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus et à communiquer par téléphone, avec les patients dont l’état de santé présente un risque ou ceux souffrant de maladies chroniques.

L’Ordre des médecins a également recommandé les consultations directes en parallèle avec celles à distance, préconisant le renouvellement automatique des ordonnances pour les patients atteints de maladies chroniques, en coordination avec les pharmaciens.

Les praticiens du secteur privé exerçant dans la même spécialité ont été conviés à s’organiser entre eux, afin d’assurer la continuité des soins, que ce soit au sein des cabinets ou dans les cliniques privées, selon la même source.

Concernant la pénurie des masques médicaux de type FFP2, nécessaires à l’exercice de la profession, l’Ordre des médecins a affirmé que des actions sont menées, en collaboration avec le ministère de la Santé, pour trouver une solution durable à ce problème, notant que des préparatifs sont en cours pour la distribution d’un nouveau lot de masques, en préparation de la prochaine étape du confinement sanitaire orienté.