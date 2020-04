Tunisie : Lancement d’une initiative nationale pour se préparer pour l’après covid

Des partis politiques, des organisations et des personnalités publiques ont lancé samedi une initiative nationale comprenant une série de mesures visant à lutter contre la pandémie et à se préparer, dans tous les domaines pour l’après covid.

Les signataires soulignent le besoin de prolonger le confinement total et e généraliser les tests de dépistage pour mieux cerner la propagation du virus.

Ils recommandent, aussi des mesures fermes pour le respect de l’isolement sanitaire obligatoire dans les hôpitaux et centres d’accueil.

Ils ont insisté sur la nécessité d’isoler les clusters tout en assurant l’approvisionnement des habitants en produits de base et à organiser des campagnes de désinfection et de stérilisation des espaces publics et de fournir à tous, les masques de protection.

Les auteurs de cette initiative proposent, également, d’exiger des les usines spécialisés dans la fabrication des équipements médicaux de fournir les besoins des corps médical et paramédical ainsi que des institutions sécuritaire et militaire et des employés des secteurs de service. Ils appellent aussi à la réquisition des cliniques privées et des unités de fabrication de médicaments pour soutenir les efforts du secteur de la santé publique.

Sur un autre plan, les signataires appellent à la nécessité de remettre directement les aides sociales aux catégories d’ayant-droits, afin d’éviter les encombrements.

Sur le plan économique, les signataires appellent à l’urgence, pour le gouvernement, d’entamer les négociations avec ls institutions financières internationales pour le remboursement des dettes estimées à 11,7 milliards de dinars.

Ils suggèrent de reporter le remboursement de l’emprunt contracté du Qatar (750 millions de dinars) et de demander des entreprises en étrangères actives en Tunisie de reporter le transfert de leurs bénéfices vers leurs pays respectifs et qui sont estimés à 3,5 milliards de dinars.

Parmi les propositions formulées dans le cadre de cette initiative, la création, à titre exceptionnel, d’un impôt sur les grandes fortunes, sur les bénéfices des banques, des société d’assurance et des grandes surfaces.

Il s’agit aussi de limiter les importations aux seuls produits de première nécessité pour remédier au déficit commercial et soutenir les petits agriculteurs, à travers, notamment, l’annulation de leurs dettes.

Sur le plan de la recherche scientifique, les signataires appellent à des mesures urgentes pour réhabiliter ce secteur.

Ils ont relevé que le Covid-19 a approfondi la prise de conscience quant à l’importance de repenser les politiques publiques en matière de santé, de l’enseignement et du transport.

L’initiative est signée par neuf partis dont notamment, le Courant populaire, le parti des travailleurs, Al Joumhouri, la Tunisie en Avant, Al Baath, le Pole démocratique et le parti socialiste de gauche.

L’organisation tunisienne contre la torture, l’Union générale des Etudiants de Tunisie, la Ligue tunisienne pour la Tolérance, Fondation Mohamed Brahmi pour la Paix et la Solidarité et 37 personnalités nationales sont également associés à ce projet.