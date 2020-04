Coronavirus-Dons : Un site web pour identifier le point de collecte le plus proche

Un site web www.sahem.tn permettant d’identifier le point de collecte de dons le plus proche pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus a été ouvert au public, annonce samedi le ministère des Droits de l’homme, de la relation avec les instances constitutionnelles et de la société civile.

Les dons à travers la République sont collectés dans des établissements scolaires.

Le nouveau site web vise à renforcer l’élan de solidarité entamé depuis le début de la pandémie de covid-19. Il aidera les gens qui veulent faire des dons à identifier le point de collecte le plus proche de leur domicile, indique le département des Droits de l’homme dans un communiqué.

La mise en place de ce portail intervient suite à la décision du gouvernement de prolonger la campagne nationale de collecte de dons jusqu’à dimanche 19 avril 2020. La campagne a été lancée le 2 avril courant sous l’égide de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus.

Le ministère des Droits de l’Homme et de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile avait récemment lancé une application électronique pour faciliter les dons en nature au profit de l’Etat.

Baptisée ” jesr ” et accessible sur www.jesr.tn, l’application permettra également de mettre à disposition de l’Etat des moyens humains conséquents.

L’application web vise également à lutter contre l’épidémie de Coronavirus et à entretenir des liens avec des initiatives de bénévolat, lancées par des associations, des organisations nationales ainsi que des représentants des autorités locales et régionales.

Ce projet ne manquera pas de stimuler les efforts de la société civile et des citoyens en général pour faire des dons au profit des établissements scolaires et des délégations et s’assurer de leur acheminement aux personnes nécessiteuses, lit-on dans communiqué du ministère.