Tunisie : Le chef de l’Etat préside la réunion du conseil de sécurité nationale

Le président de la République kais Saied a présidé, vendredi, au palais de Carthage, la réunion du conseil de sécurité nationale consacrée à l’examen des mesures prises auparavant pour endiguer la propagation de coronavirus et à l’identification de nouvelles procédures à la lumière de l’évolution de la situation à tous les niveaux.

Dans son allocution d’ouverture, le chef de l’Etat a indiqué que de nouvelles mesures et décisions seront examinées, relatives notamment à la situation sanitaire, économique, financière et éducative. Elles porteront également sur la situation des tunisiens bloqués à l’étranger.

” Toute décision prise sera collective et dans le cadre du respect total des instituions de l’Etat “, a dit le président, cité dans un communiqué.

Dans le même sillage, le président Saied a jugé ” indispensable ” de réviser les mesures prises pour enrayer la pandémie de coronavirus, appelant à adapter ces procédures à la situation en Tunisie et dans le monde.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a évoqué la visite qu’il a effectuée jeudi à une heure tardive de la soirée dans plusieurs régions de Kairouan, soulignant que la pauvreté et la misère sont bien derrière l’ignorance des citoyens des consignes de confinement.

Le président kais Saied a également évoqué le fléau de corruption dans plusieurs régions, affirmant la nécessité de rétablir la confiance chez le citoyen tunisien. Il a également dénoncé les dépassements survenus récemment dans la vente des masques médicaux et la spéculation de produit de ” semoule “, promettant de préserver la dignité des Tunisiens.

Le chef de l’Etat a tenu à saluer les efforts fournis par les unités de sécurité et de l’armée pour faire respecter le confinement. Il a également loué les efforts déployés par le corps médical et paramédical et les agents administratifs, assurant la poursuite du service public.

Le Conseil de sécurité nationale réuni, le 31 mars dernier au Palais de Carthage, avait décidé la prolongation de deux semaines, la période de confinement total à partir du 5 avril courant.